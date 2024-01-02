Esenyurt\'ta Haraç İddiasıyla Kaçan Şahıslar Kaza Yaptı

Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili şahısların, bir mekandan haraç istediği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçarken kazaya karıştıkları ortaya çıktı. Öte yandan olaya ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

Olay, Pazar günü saat 03.00 sıralarında Esenyurt Hadımköy Bağlantı Yolu'nda yaşanmıştı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 GEM 38 plakalı cip aracın sürücüsü kırmızı ışıkta geçmiş yolunda giden süpürme aracına çarpmıştı. Kaza sonrası araç içinde bulunan 3 kişiden yabancı uyruklu Abdullah N. ve İlyas C. hayatını kaybetmiş Rommel M. İse ağır yaralanmıştı.

Polisten kaçarken kaza yaptıkları ortaya çıktı

Kaza sonrası araştırma yapan polis ekipleri, ölen şahısların dakikalar öncesinde Beylikdüzü'nde bir işletmeden haraç istedikleri olay yerindeki polislerden kaçtıklarını öğrendi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların kırmızı ışıktan geçmesi ve sonrasında ise kaza yapmaları yer aldı. - İSTANBUL