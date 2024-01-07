Esenyurt\'ta İETT otobüsü direğe çarptı: 6 yaralı

Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün yol kenarındaki direğe çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza anı, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında Esenyurt Edirne istikametinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Kıraç-Esenyurt Metrobüs HT29 hattında Recep K. idaresindeki 34 KT 9712 plakalı otobüsün önüne yan yoldan aniden bir otomobil çıktı. İETT şoförü ise otomobile çarpmamak için manevra yapıp, yol kenarındaki bilgilendirme direğine çarptı. Kaza sebebiyle şoför ve 5 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili teknik soruşturma sürüyor. Kaza anı İETT araç içi kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL