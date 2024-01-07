 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarptı: 6 yaralı

Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün yol kenarındaki direğe çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında Esenyurt Edirne istikametinde meydana geldi. İETT şoförü, yan yoldan aniden çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaparken, yol kenarındaki bilgilendirme direğine çarptı. Kazada şoför ve 5 yolcu yaralandı. Teknik soruşturma devam ediyor.

Esenyurt\'ta İETT otobüsü direğe çarptı: 6 yaralı
07.01.2024 - 17:15,
Abone Ol

Esenyurt'ta seyir halindeki İETT otobüsünün yol kenarındaki direğe çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza anı, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında Esenyurt Edirne istikametinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Kıraç-Esenyurt Metrobüs HT29 hattında Recep K. idaresindeki 34 KT 9712 plakalı otobüsün önüne yan yoldan aniden bir otomobil çıktı. İETT şoförü ise otomobile çarpmamak için manevra yapıp, yol kenarındaki bilgilendirme direğine çarptı. Kaza sebebiyle şoför ve 5 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili teknik soruşturma sürüyor. Kaza anı İETT araç içi kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, Edirne, İETT, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarptı: 6 yaralı - Son Dakika


18:06
Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02
AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı

Son Dakika
18:06 Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor'a 4 gol attı
16:02 AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 18:34:14. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta İETT otobüsü direğe çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement