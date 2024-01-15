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Esenyurt'ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patladı: İki evi su bastı - Son Dakika
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Esenyurt'ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patladı: İki evi su bastı

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde İSKİ'ye ait rögar kapağının patlaması sonucu iki evi su bastı. Evlerde hasar meydana gelirken, ev içerisinde bulunan çoğu eşya kullanılamaz hale geldi. Ev sahipleri, sürekli rögar patlaması nedeniyle mağdur olduklarını ve evlerinin su içinde kaldığını belirtti.

Esenyurt\'ta İSKİ\'ye ait rögar kapağı patladı: İki evi su bastı
15.01.2024 - 17:44,  Güncelleme: 17:46
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Esenyurt'ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patladı: İki evi su bastı

İSTANBUL - Esenyurt'ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patlaması sonucu rögardan taşan pis su iki evi bastı. Evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında 2022 Sokak'ta bulunan İSKİ'ye ait rögar kapağının patlaması sonucu iki evi su bastı. Evlerde hasar meydana gelirken, ev içerisinde bulunan çoğu eşya kullanılamaz hale geldi.

"İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz laham suyu içinde kalıyor"

Evi hasar gören Dilek Sural, " sürekli rögar patlıyor her seferinde böyle mağdur oluyoruz, evlerimiz mahvoluyor. İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz lağım suyu içinde kalıyor. Mağdur durumdayız, benim evimin alt katı komple su içinde, yatak, yorgan, döşeklerimiz eşyalarımızın hepsi su içinde kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı iki seferdir bu şekilde mağdur oluyoruz. Artık bir şeyler yapsınlar sürekli rögar taşıyor ve evimiz su içinde kalıyor" şeklinde konuştu.

"Bütün eşyamız çöp oldu"

Diğer ev sahibi Sibel Karadeniz, " arkamızda bulunan sitelerden dolayı rögar suyu taşmış ve şu anda iki ev mağdur. Bizim ev ve komşumuzun evi su içinde. Bütün eşyamız çöp oldu. 10 kişilik bir aileyiz şuanda mağduruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, İSKİ, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patladı: İki evi su bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta İSKİ'ye ait rögar kapağı patladı: İki evi su bastı - Son Dakika
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