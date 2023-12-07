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Çocukların çığlıklarına da aldırış etmedi! Tartıştığı kadını öldüresiye dövdü - Son Dakika
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Çocukların çığlıklarına da aldırış etmedi! Tartıştığı kadını öldüresiye dövdü

İstanbul'da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kadını öldüresiye darbetti. Adam yanlarındaki çocukların ağlamasına da aldırış etmezken o anlar kameralara yansıdı.

07.12.2023 - 10:00,  Güncelleme: 10:01
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İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kadını, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Şahıs, kadının çocuklarının ağlamalarına da aldırmazken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde iddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çocuklarının bağırarak ağlamalarına aldırış etmeyen adam, yerdeki kadına tekme ve tokat atarak dövdü.

Olay sonrası şahıs, kadın ve çocuklarla birlikte bir taksiye binip uzaklaştı. Yaşanan darp anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt'ta Kadını Sokak Ortasında Döven Şahıs Kameralara Yansıdı
Kaynak: İHA
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Esenyurt, Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların çığlıklarına da aldırış etmedi! Tartıştığı kadını öldüresiye dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocukların çığlıklarına da aldırış etmedi! Tartıştığı kadını öldüresiye dövdü - Son Dakika
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