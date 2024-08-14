Esenyurt'ta Kavga Eden Adam Pencereden Düştü

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İstanbul Esenyurt'ta ev arkadaşıyla kavga ettikten sonra perdeleri birbirine bağlayarak pencereden kaçmaya çalıştığı iddia edilen adam, perdelerin kopmasıyla dördüncü kattan düştü. Yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ev arkadaşı ile kavga edip evden kaçmak isteyen adam, yaşadıkları binanın 4'üncü katındaki daire penceresinden evdeki perdeleri birbirine bağlayıp aşağı inmeye çalıştı. Bu sırada ağırlık sebebiyle perdelerin kopması sonucu adam, apartman boşluğuna düştü. Olay sonrası ihbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam ekiplerin müdahalesi sonrası sedye ile taşınarak ambulansa bindirilmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL