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Esenyurt'ta Kayıp Genç Bulundu

Esenyurt\'ta Kayıp Genç Bulundu

Şeyhmus Süsli, Arnavutköy'de ölü olarak bulundu; şüpheliler itiraf etti.

18.03.2025 17:20
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İstanbul Esenyurt'ta ailesinin kayıp diye aradığı Şeyhmus Süsli Arnavutköy'de boş arazide ölü olarak buldu. Boş araziye Süsli'nin cesedini atan şahıslar emniyete giderek her şeyi itiraf etti.

Esenyurt'ta emlakçılık ile uğraşan diyaliz hastası Şeyhmus Süsli 09.03.2025 günü saat 21: 00 sıralarında bir arkadaşı ile buluşacağını söyleyerek evden çıkmıştı. Sahur vakti geri geleceğini söyleyen genç adam, bir daha geri dönmemiş Süsli'yi bulmak için seferber olan aile, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Olayın detayları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin çalışması sırasında 16 Mart 2025 günü şüpheli Ş.E.ve M.E. isimli şahıslar ihbarda bulunacaklarını belirterek Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine gitti. M.E. ile yapılan görüşmede; arkadaşları olan maktul Şeyhmus Süsli isimli şahsın 08 Mart 2025 günü yanlarına geldiğini, aşırı alkollü olduğunu, diyaliz hastası olduğunu bildiğinden neden alkol içtiğini sorduğunu, bir süre sonra Ş. E. isimli şahsın yanlarından ayrılarak kendi evine gittiğini söylediği öğrenildi. Süsli ile kendisinin de çatı ustası olan arkadaşı S. A. isimli şahsın hem malzeme deposu hem de işyeri olarak kullandığı olay yeri adreste birlikte kaldıklarını, 09 Mart günü sabah kalktığında Şeyhmus'u uyuduğu kanepe üzerinde ölmüş olarak gördüğünü belirtti. S.A ifadesinin devamında Ş.E.'u çağırdığı, daha sonra korktukları için cesedi Ş.E.'a ait araç ile Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'ndeki boş araziye attıklarını öne sürdü.

Polis ekipleri şüpheli iki şahsa yaptığı yer gösterme işleminde maktul şahsa ait ceset Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi mevkiinde boş arazide bulundu. Cesedin çürümeye başlaması nedeniyle işlem yapılamadı. Ş.E.ve M.E. isimli şahıslar kasten öldürme suçundan gözaltına alındı. Ayrıca 15.03.2025 günü olayı öğrendiğini beyan eden işyeri sahibi S. A. isimli şahsın da suçu bildirmeme suçundan gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında; yapılan kontrollerde; 8 Mart günü Şeyhmus Süsli'nin babası Esenyurt'ta kayıp ilanında bulunduğu anlaşıldı.

Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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