Esenyurt'ta Kaza: Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

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Esenyurt'ta kamyonete çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta caddeye çıkan kamyonete çarpan otomobil takla attı. Kamyonet şoförü ise kazanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle takla atan otomobilin şoförü yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyreden bir otomobil ara sokaktan çıkan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, kamyonet ise park halindeki iki otomobile daha çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza, cadde üzerinde yoğun trafiğe neden olurken takla atan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.