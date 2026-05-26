Esenyurt'ta Komşu Kavgasına Polis Müdahalesi

İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine bazı kişilerce mukavamette bulunuldu. Şüpheliler gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde 1895 Sokak'ta meydana geldi. İddia göre iki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada kimliği belirsiz başı kişiler polise direndi. Polise mukavemette bulunan şüpheliler gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL