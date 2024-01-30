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Esenyurt'ta Komşular Arasında Çıkan Kavgada 3 Genç Kızın Taş Atmasıyla Sokak Karıştı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Komşular Arasında Çıkan Kavgada 3 Genç Kızın Taş Atmasıyla Sokak Karıştı

Esenyurt'ta yaşanan bir kavgada, komşular arasında çıkan tartışma büyüyerek 3 genç kızın karşı tarafın evine taş atmasıyla sokakta olaylar çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da dahil olurken, polis müdahalesiyle iki grup ayrıldı. Olay anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt\'ta Komşular Arasında Çıkan Kavgada 3 Genç Kızın Taş Atmasıyla Sokak Karıştı
30.01.2024 - 09:33,  Güncelleme: 09:34
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Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada 3 genç kız karşı tarafın evine taş atmaya başlayınca sokakta ortalık karıştı. Büyüyen kavgaya tarafların yakınları da dahil olurken, iki grup polis müdahalesi ile ayrıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta yaşayan şahıslar arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışma giderek büyürken 3 genç kız karşı tarafın evine taş atmaya başladı. Olay giderek büyürken komşular arasında sinirler gerildi. İki tarafın yakınları da kavgaya dahil olurken ihbar üzerine sokağa çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden ekipler, tarafları güçlükle ayırdı. Olay sonrası iki taraf da ifade vermek üzere karakola götürüldü. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Komşular Arasında Çıkan Kavgada 3 Genç Kızın Taş Atmasıyla Sokak Karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Komşular Arasında Çıkan Kavgada 3 Genç Kızın Taş Atmasıyla Sokak Karıştı - Son Dakika
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