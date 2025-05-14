Esenyurt'ta Komşular Arasında Sopalı Kavga

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavga, sabaha kadar sürdü. Sopalarla birbirilerini tehdit eden tarafların o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde başladı. Komşular arasında çıkan tartışma sokağa taşarak kavgaya döndü. İki taraftan aile fertleri birbirilerine saldırırken, ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin gelmesiyle sakinleşen taraflar, ekiplerin gitmesiyle tekrardan kavgaya başladı. Sabaha kadar süren olayda taraflar sopalarla birbirilerini tehdit ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL