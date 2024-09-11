Esenyurt\'ta İşletmeye 3. Silahlı Saldırı

3.Sayfa

Esenyurt'ta kripto para alım satımı yapan bir işletme, son bir ay içinde motosikletli saldırganlar tarafından 3. kez kurşun yağmuruna tutuldu. Çevredeki vatandaşları sağa sola kaçarak mermilerden kurtulduğu o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, olay dün gece saat 12.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre motosikletli iki şahıs, işyerinin önüne gelerek önce yere yatın diye bağırdı, ardından ise işyerini mermi yağmuruna tuttu. 11 merminin isabet ettiği işyerinin önünde bulunan vatandaşlar sağa sola kaçarak kurşunlardan kaçtı. Yaşanan o silahlı saldırı anları anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Silahlı saldırı hakkında konuşan işletme sahibi Muhlis Acat, "Bu olay 3. kez başımıza geldi, daha önce de iki defa iş yerini kurşunladılar. Dün gece 24.00 gibi tekrar gelerek bu seferde 11 el işyerine ateş etmişler. Çevrede bulunan vatandaşlara 'Çekilin, çekilin' diye bağırmışlar. Bu şahıslar bizden haraç istiyor, kesinlikle kendilerine haraç vermeyeceğiz, bunu anlasınlar. Yetkililerden bir an önce bu konuların kapanmasını, bir an önce bu şahısların yakalanmasını, İstanbul esnafının rahata erdirilmesini istiyoruz. Burada bir çocuk, bir müşteri de ölebilir, bu durumun önüne geçilmesi lazım" dedi. - İSTANBUL