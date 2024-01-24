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Esenyurt'ta Kripto Para Kaybı Nedeniyle Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kripto Para Kaybı Nedeniyle Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Esenyurt'ta bir kafede yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Zanlıların tanıdıklarından topladıkları 12 milyon TL'yi kripto para piyasasında kaybettikleri ve bu nedenle kavga çıktığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt\'ta Kripto Para Kaybı Nedeniyle Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı
24.01.2024 - 17:30,
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Esenyurt'ta bir kafede 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Zanlıların tanıdıklarından topladıkları 12 milyon TL'yi kripto para piyasasında işlem yaparak kaybettiği ve kavganın bu nedenle çıktığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta dün bir kafede yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmış, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, zanlıların da ifadesini aldı. Zanlılardan O.Y ve A.K.'nin yüksek kar vaadiyle tanıdıklarından topladığı yaklaşık 12 milyon TL'yi borsa ve kripto para piyasasında kaybettiği belirlendi. Dün akşam tarafların Esenyurt'ta bir kafede uzlaşmak için toplandı ancak tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. O.K. ve A.K.'nin aralarında bulunduğu 5 zanlı ile birlikte olayda kullanılan iki silah da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına da yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kripto Para Kaybı Nedeniyle Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kripto Para Kaybı Nedeniyle Çıkan Kavgada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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