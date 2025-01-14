İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'a bağlı İnönü Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında hareketli bir gece yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille sokağa gelen magandalar, bir genci darbettikten sonra kaçırmaya çalıştı.
Mahallelinin tepkisiyle karşılaşan şüpheliler, vatandaşlarla tartıştı. Polisi arayan vatandaşlar daha sonra arabaya doğru eşyalar fırlattı. Panikleyen magandalar genci arabadan attıktan sonra kaçtı
Vatandaşlar, yaşananları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Şüpheliler daha sonra sosyal medya hesaplarından alaycı bir şekilde fotoğraf paylaştı. Yaşananlar sonrası polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta bir genci önce dövdüler sonra kaçırmaya çalıştılar - Son Dakika
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