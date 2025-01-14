Esenyurt\'ta bir genci önce dövdüler sonra kaçırmaya çalıştılar

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Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'a bağlı İnönü Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında hareketli bir gece yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille sokağa gelen magandalar, bir genci darbettikten sonra kaçırmaya çalıştı.

MAHALLELİ ELİNE GEÇENİ FIRLATTI

Mahallelinin tepkisiyle karşılaşan şüpheliler, vatandaşlarla tartıştı. Polisi arayan vatandaşlar daha sonra arabaya doğru eşyalar fırlattı. Panikleyen magandalar genci arabadan attıktan sonra kaçtı

MARİFET GİBİ FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Vatandaşlar, yaşananları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Şüpheliler daha sonra sosyal medya hesaplarından alaycı bir şekilde fotoğraf paylaştı. Yaşananlar sonrası polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.