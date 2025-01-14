Esenyurt'ta bir genci önce dövdüler sonra kaçırmaya çalıştılar - Son Dakika
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Esenyurt'ta bir genci önce dövdüler sonra kaçırmaya çalıştılar

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Esenyurt'ta magandalar bir genci darbedip kaçırmaya çalıştı. Mahalleli ellerine geçeni fırlatınca şüpheliler, genci bırakıp arabayla kaçtı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli şahıslar sosyal medya hesaplarından alaycı bir şekilde fotoğraf paylaştı.

14.01.2025 10:47  Güncelleme: 16:08
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İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'a bağlı İnönü Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında hareketli bir gece yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille sokağa gelen magandalar, bir genci darbettikten sonra kaçırmaya çalıştı.

MAHALLELİ ELİNE GEÇENİ FIRLATTI

Mahallelinin tepkisiyle karşılaşan şüpheliler, vatandaşlarla tartıştı. Polisi arayan vatandaşlar daha sonra arabaya doğru eşyalar fırlattı. Panikleyen magandalar genci arabadan attıktan sonra kaçtı

MARİFET GİBİ FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Vatandaşlar, yaşananları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Şüpheliler daha sonra sosyal medya hesaplarından alaycı bir şekilde fotoğraf paylaştı. Yaşananlar sonrası polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta bir genci önce dövdüler sonra kaçırmaya çalıştılar
Esenyurt\'ta bir genci önce dövdüler sonra kaçırmaya çalıştılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta bir genci önce dövdüler sonra kaçırmaya çalıştılar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • TC Umut Şentürk:
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  • ASALET TiCARET:
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir genci önce dövdüler sonra kaçırmaya çalıştılar - Son Dakika
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