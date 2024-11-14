Esenyurt'ta markette çalışan kadına yumruklu saldırı - Son Dakika
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Esenyurt'ta markette çalışan kadına yumruklu saldırı

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İstanbul Esenyurt'ta bir markette müşteri ile çalışan arasında kavga çıktı; güvenlik kamerası kaydetti.

14.11.2024 09:59  Güncelleme: 10:21
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir market çalışanı, müşteri tarafından saldırıya uğradı. Saldırı kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre bir markette alışveriş yapma gelen müşteri ve çalışan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyürken, sinirlenen adam çalışanlardan bir kadına vurarak yere düşürdü. Kavga iş yerinin dışına taşarken yaşanan o anlar güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt\'ta markette çalışan kadına yumruklu saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta markette çalışan kadına yumruklu saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kamil erol:
    esenyurt kapatılsın 4 0 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    namusuzun gücü ancak bayanlara gücsüz insanlara yeterdir onu orda seyreden müdahale etmeyen erkeklere yazıklar olsun ağ ağ erkeklik kalmamış nerdesin insanlık 2 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    Nasıl bir Esenyurtmuş arkadaş. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta markette çalışan kadına yumruklu saldırı - Son Dakika
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