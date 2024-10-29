Esenyurt'ta Oto Hırsızlığı: 3 Araç Soyuldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Oto Hırsızlığı: 3 Araç Soyuldu

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Esenyurt'ta oto fareleri, 3 lüks aracın camını kırarak hayalet ekranlarını çaldı. Soygun girişimi kamerada.

29.10.2024 03:29
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Esenyurt'ta oto fareleri iş başında: Bir gecede 3 otomobili böyle soydular, oto galeriyi de soymaya çalıştılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta lüks otomobillere dadanan oto fareleri gece saatlerinde 3 otomobilin camını kırarak hayalet ekranları çaldı. Ardından, iddiaya göre hızını alamayan aynı hırsızlar Esenyurt'ta bulunan bir oto galeriyi soyma girişiminde bulundu. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lüks araç kullandıkları görülen oto fareleri Esenyurt'ta farklı adreslerdeki 3 tane lüks marka otomobilin camını kırarak hayalet ekranlarını çaldı. Ardından, iddiaya göre hızını alamayan oto fareleri, sabah saatlerinde de Esenyurt'ta bulunan bir oto galeriyi soyma girişiminde bulundu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, lüks marka arabaların yanına gelen hırsızların camı kırarak panelleri götürdüğü anlar yer aldı.

Hızını alamayan oto farelerinden oto galeriye soygun girişimi

İddiaya göre, aynı hırsızlar dün sabah saatlerinde de Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bir galeriye gelerek hırsızlık girişiminde bulundu. Siyah bir arabayla galerinin önüne gelen hırsızlar içeriye girmek için ellerindeki levye ile camı söktü. O esnada işletmenin alarmı çalınca panik olan hırsızlar camı söküp kaçtı. Bir süre sonra galeriye tekrar gelen hırsızlar bu defa içeriye girip üst katta bulunan ofise girmek istediler ancak ofisin cam kapısı açamayan hırsızlar, levye ile cama vurup kırdı. Hırsızlar, cam kırılınca yakalanma korkusuyla galeriden kaçtı. Yaşanan o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lüks marka bir arabayla galerinin önüne gelen 3 kişinin levye ile arabadan inerek galerinin önüne gelip bir süre camı sökmeye çalıştıkları anlar ve alarm çalınca paniğe kapılan hırsızların galeriden kaçıp bir süre sonra tekrar geri gelerek galeriye girdikleri ve üst katta bulunan ofisin de camlarını kırıp kaçtıkları anlar yer aldı. Hırsızlar galerinin önünden ayrıldıktan dakikalar sonra alarmı fark eden bir trafik polisi galerinin önüne geldi. Hırsızlığı fark eden polis memuru durumu ekiplere bildirdi. Olay yeri incelemesinin ardından polisin hırsızları yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi.

"Sabah aracın başına geldiğimde patlatmışlardı"

Arabasının bir sene önce de oto fareleri tarafından soyulduğunu ifade eden Timur Kürücü, yaşanan hırsızlıklarla ilgili olarak, "Sabah aracın başına geldiğimde zaten patlatmışlardı. Dün gece 8 - 10 tane lüks marka otomobil. Geçen yıl da aynısı oldu. Tekrar yaptırdık bu otopark fareleri tekrar çıktılar ortaya. Günah bizler de emek veriyoruz para veriyoruz. Bir cip geliyor ve rahat rahat geliyor benim o kadar kameram var ona rağmen kırıyorlar alıyorlar götürüyorlar. Bunu hiç bir vatandaşta mı duymuyor? 10 kişinin evinin önünden alıp götürüyorlar ama hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

Esenyurt\'ta Oto Hırsızlığı: 3 Araç Soyuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Oto Hırsızlığı: 3 Araç Soyuldu - Son Dakika

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