Esenyurt'ta Polisle Saldırgan Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika
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Esenyurt'ta Polisle Saldırgan Arasında Silahlı Kavga

Esenyurt\'ta Polisle Saldırgan Arasında Silahlı Kavga

Esenyurt'ta çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polise silah çeken saldırgan, polis tarafından bacağından vuruldu. Saldırganın 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

07.09.2024 00:51
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Esenyurt'ta bir şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polise silah çekti, polis havaya böyle ateş açtı

Polis tüm uyarılara rağmen taşkınlığa devam eden saldırganı bacağından vurdu

Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, saldırganın 18 suç kaydının olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya ikinci kez müdahale eden polis ekiplerine, olaya karışanlardan biri saldırdı. Silahını çeken saldırgan polisin üzerine yürüdü. Şüpheli uyarılara aldırmayınca polis havaya ateş açtı. Taşkınlığa devam eden saldırgan, polis tarafından bir el ateş edilerek bacağında vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralı saldırganın 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İddiaya göre, Esenyurt Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında 2 grup arasında "telefon hırsızlığı" nedeniyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalığı dağıtan polis ekipleri ardından olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra iki grup yeniden kavgaya tutuştu. Bölgeye bir kez daha gelen polis ekipleri olaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada Erol Y. isimli şahıs, kalabalığı dağıtmak isteyen polise saldırmaya kalkıştı. Erol Y. yanında getirdiği silahı çekerek polisin üzerine yürüdü. Polis bunun üzerine havaya ateş açtı. Buna rağmen saldırgan, polisin üzerine yürümeye devam etti. Ardından polis, saldırganın bacağına bir el ateş etti. 18 suç kaydı olduğu öğrenilen saldıran yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gözaltına alınan yaralı saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın abisi ve bir yakını da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bu çocuğun bir ton suç kaydı var, mahallede tanımayan etmeyen yok"

Olayı anlatan esnaf Suphi Demir, "Bir arkadaşın telefonunu çalmışlar herhalde. Baba oğul da şahsı görünce konuşmak istemişler herhalde. Neden oğluma böyle bir şey yaptın diye? Şahıs da silahına davranıp baba oğula ateş etmeye çalışmış. Allah'tan silah tutukluk yapınca bir şey olmamış. Polis o esnada olay yerine hızlı bir şekilde intikal ediyor sağ olsunlar. Polise de direniyor ateş etmeye çalışmış. Polis de görevini yaparak gözaltına almışlar etkisiz hale getirmişler. Birkaç kişi de yanında vardı herhalde amca oğlu ve abisi yanındaydı. Şahıs zaten madde bağımlısı. Bilinen bir şahıs. Bir önceki olayında bir araba hırsızlığı olmuş. Ama ne hikmettir ki adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış biz de anlamış değiliz. Bu çocuğun bir ton suç kaydı var. Mahallede tanımayan etmeyen yok" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Polisle Saldırgan Arasında Silahlı Kavga - Son Dakika

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