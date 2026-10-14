Esenyurt\'ta sağanak alt geçidi doldurdu, sürücüler araçlarında mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Esenyurt'ta hayatı olumsuz etkiledi. Zafer Mahallesi'nde bulunan alt geçidi basan su nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan alt geçidi sağanak yağıştan dolayı su bastı. Biriken su nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarında mahsur kalırken, bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Esenyurt Belediyesi ekiplerin alt geçitteki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.