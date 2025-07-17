Esenyurt\'ta Silahlı Tartışma: \'Ölmedim Lan!\'

İstanbul Esenyurt'ta bir aracın içerisinde başlayan tartışma sokağa taştı. Taraflardan biri silahını çekerek tartıştığı adama 3 el ateş ederken, yaralı şahıs "Ölmedim lan, ölmedim" diyerek arkalarından bağırdı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 02.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü şahıslar bir araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma sokağa taşarken, taraflardan biri silahını çekerek tartıştığı adama 3 el ateş etti. Merminin isabet ettiği adam bir süre acıyla bağırırken, saldırganlar araçla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra sokakta ileri geri dolaşmaya başlayan yaralı adam bu seferde "Ölmedim lan, ölmedim" diyerek tartıştığı adamların arkasından bağırdı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

"Silah seslerini duyduk"

Yaşanan anları anlatan bir mahalle sakini, "Gece yarısı bir bağırış sesi duyduk sonra silah sesi geldi. Duyduğumuz kadarıyla bir adamı vurmuşlar. Adam 'Ölmedim lan' diye bağırıyordu. Buna benzer olaylar daha önce de yaşandı. Yetkililerin önlem almasını istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL