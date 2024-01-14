 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta Site Aidatlarına Yapılan Zamlar İsyan Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Site Aidatlarına Yapılan Zamlar İsyan Yarattı

Esenyurt'ta bulunan Botanica Residence isimli sitede aidatlara yapılan yüksek zamlar ve usulsüzlük iddiaları site sakinlerini isyan ettirdi. Site yönetimine karşı protesto düzenleyen vatandaşlar, geçici yönetimin istifasını ve kat maliklerinden oluşan bir yönetim kurulmasını talep etti.

Esenyurt\'ta Site Aidatlarına Yapılan Zamlar İsyan Yarattı
14.01.2024 - 17:09,
Abone Ol

Esenyurt'ta 520 dairenin bulunduğu 7 bloklu sitede aidatlara yapılan yüksek zamlar, site sakinlerini isyan ettirdi. Sitede oturan vatandaşlar usulsüzlük iddialarıyla site yönetimini protesto etti.

Mevlana Mahallesinde bulunan Botanica Residence isimli sitede aidatlara yapılan yüksek zamlar ve yönetimde usulsüzlük iddiaları site sakinlerini isyan ettirdi. Yıllardır oturdukları sitede ödedikleri yüksek aidatların karşılığını alamadıklarını söyleyen site sakinleri durumu protesto etti. Site yönetiminin yaptığı usulsüzlüklerden şikayetçi olan vatandaşlar site yapımı tamamlandıktan sonra geçici olarak siteyi yönetmeye başlayan ve yaklaşık on yıldır siteyi yönetmeye devam eden geçici yönetimin istifa etmesini ve yerine kat maliklerinden oluşan bir site yönetimi kurulmasını istediklerini söyledi.

"Bizde bu gün bu sitede bulunan geçici yönetimi kovmak amacıyla toplandık"

Site sakini Suriye uyruklu Kemal Rmizy, "Bu gün biz site sakinleri olarak site aidatlarına itiraz için toplandık. Bu sitede sürekli asgari ücret arttı diye zam yapılıyor. Bu sitede yaşayanların çoğu yabancı olduğu için şu an ki yönetim bunların Türk kanunlarını bilmediklerini düşünerek aidatlara kafalarına göre zam yapıyorlar. Bizde bu gün bu sitede bulunan geçici yönetimi kovmak amacıyla toplandık" dedi.

"yönetimin yaptıklarını inceleyemiyoruz."

Sitede yaşayan İran uyruklu Pooneh Kiani ise "Aidatlara zam yaptılar ev sahiplerine danışmadan bu şekilde zam yaptılar. İki üç kez bize söylemeden zam yaptılar. Yönetimde bir ev sahibinin olması gerekiyor ama burada hiçbir ev sahibi yönetimde yok, yönetimin yaptıklarını inceleyemiyoruz. Şu anki yönetim toplanan bu paraları ne yapıyorlar nerelere harcıyorlar bize bu konuda hiçbir şekilde açıklama yapmıyorlar" şeklinde konuştu.

"geçici yönetimi tüm sitelerden kovalım"

Bir başka daire sahibi Türkmenistan uyruklu Niyazkılıç Niyaz, "Bu sitede yıllardır vatandaşlarımızın, kat maliklerimizin hak ve hukukları zedeleniyor, bu yüzden bizde bu gün bunları engellemek için toplandık. Neredeyse on yıldır geçici yönetim adı altında bu siteyi bir grup yönetiyor. Biz onları seçmedik. Türkiye yasaları geçici site yönetimlerini yönetim olarak kabul etmiyor. Bu sitenin gerçek yönetimi kat maliklerinden oluşan bir genel kurul bu siteyi yönetebilir. Öbür türlü bu mafyatik bir yönetim olur. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yıllardır aidatları istedikleri gibi arttırıyorlar ve genel kurul onayını almadan bunu yapıyorlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok sadece bilgilendirme olarak asgari ücrete yüzde elli zam yapılmış bu sebepten ocak ayı itibariyle yüzde elli zam yapıldı. Ancak 12 ay içinde parça parça zam yaparak neredeyse yüzde iki yüz yirmi zam yaptılar. Örneğin 12 ay önce benim dairemin aidatı bin 40 TL iken bu gün Ocak ayı itibariyle 3 bin 300 TL oldu. Biz nasıl barınacağız ve bizim ne yapmamız gerekiyor. Biz bu gün bunları buradan kovmak için toplandık" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, 3.Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Site Aidatlarına Yapılan Zamlar İsyan Yarattı - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:52:56. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Site Aidatlarına Yapılan Zamlar İsyan Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement