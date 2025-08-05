Esenyurt\'ta Tacizci Yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, binaların giriş katlarında oturan kadınlara yönelik taciz iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheli şahsı yakalayarak darp ederek polise teslim etti. Şahsın uygunsuz hareketli güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki akşam Esenyurt Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre K.B., isimli şahıs sokak üzerinde bulunan apartmanların giriş katlarındaki evlerin camlarına yaklaşarak cinsel organını teşhir ederek uygunsuz davranışlarda bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak darp etti.

Uygunsuz hareketleri kamerada

Şüpheli şahsın apartmanların giriş katılarında evlerin camlarına yaklaşarak cinsel organını teşhir ederek uygunsuz davranışlarda bulunduğu o anlar kameraya yansıdı.

Şüpheli şahıs daha sonra, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL