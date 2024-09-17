Esenyurt'ta Taksici ile Sürücü Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Taksici ile Sürücü Kavgası

Esenyurt\'ta Taksici ile Sürücü Kavgası

Esenyurt'ta sinirlenen sürücü, taksiye çarptı ve kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

17.09.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta arkasındaki taksicinin korna çalmasına sinirlenen sürücü, geri geri giderek taksiye çarptı. Taraflar arasında tartışma yaşanırken sürücü, taksiciye saldırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede yolcu alan taksi şoförü, önünde duran otomobile ilerlemesi için birkaç kez korna çaldı. Bunun üzerine duruma sinirlenen sürücü, geri geri giderek taksiye çarptı. Taksici ile sürücü arasında tartışma çıkarken ikiliyi otomobildeki yolcular ayırdı. Otomobil sürücüsü, taksinin kapısını açarak saldırmaya çalışırken şahsın arkadaşları tarafından kavga büyümeden sona erdi. Olay sonrası şahsın alkollü olduğunu söyleyen taksi şoförü, karakola giderek sürücüden şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar ise taksinin araç içi kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Esenyurt, istanbul, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Taksici ile Sürücü Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
15:52 Düğüne ’’patlama’’ molası Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti Düğüne ''patlama'' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti
15:50 Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu
15:45 Hindistan’da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı Hindistan'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı
15:21 Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 11:56:06. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Taksici ile Sürücü Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement