Esenyurt\'ta Taksici ile Sürücü Kavgası

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İstanbul Esenyurt'ta arkasındaki taksicinin korna çalmasına sinirlenen sürücü, geri geri giderek taksiye çarptı. Taraflar arasında tartışma yaşanırken sürücü, taksiciye saldırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede yolcu alan taksi şoförü, önünde duran otomobile ilerlemesi için birkaç kez korna çaldı. Bunun üzerine duruma sinirlenen sürücü, geri geri giderek taksiye çarptı. Taksici ile sürücü arasında tartışma çıkarken ikiliyi otomobildeki yolcular ayırdı. Otomobil sürücüsü, taksinin kapısını açarak saldırmaya çalışırken şahsın arkadaşları tarafından kavga büyümeden sona erdi. Olay sonrası şahsın alkollü olduğunu söyleyen taksi şoförü, karakola giderek sürücüden şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar ise taksinin araç içi kamerası ile saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL