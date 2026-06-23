Esenyurt\'ta Tehlikeli Sürücüye 96 Bin TL Ceza

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 96 bin TL ceza kesilirken, sürücü belgesine de el konuldu.

Esenyurt'ta trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak korku dolu anlar yaşattı. Görüntülerin trafikte paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda araç sürücüsünün M.A.K isimli şahıs olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne 'makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 96 bin TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici el konuldu. Ayrıca araç sürücüsü M.A.K. hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. - İSTANBUL