Esenyurt'ta Televizyon Hırsızı Genç Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Esenyurt'ta Televizyon Hırsızı Genç Tarafından Yakalandı

Esenyurt\'ta Televizyon Hırsızı Genç Tarafından Yakalandı
08.08.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammet Çakal, hırsızlık şüphesiyle kovaladığı kişiyi polisle yakalattı. Hırsızın 19 yıl cezası var.

İstanbul Esenyurt'ta apartmandan televizyon çalan hırsız, sokakta oturan gencin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphe üzerine durmasını söylediğinde kaçan hırsızı metrelerce kovalayan Muhammet Çakal, hırsızı sokak ortasında yere yatırarak polislere teslim etti. Gözaltına alınan Ömer S.'nin ise hırsızlık suçundan aranmasının, bunun dışında ise 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilen hırsızın, Muhammet Çakal ile arasında yaşanan kovalamaca anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Hava almak için kapısının önüne çıkan Muhammet Çakal, sokaktaki bir şahıstan şüphelenerek izlemeye başladı. Bir apartmana giren adam, yaklaşık 10 dakika sonra elinde televizyonla çıktı. Hırsızlık yaptığından şüphelenen genç, şahsa 'Dur' dediğinde koşmaya başladı. Çakal ise hırsızı onlarca metre kovaladıktan sonra iki sokak aşağıda yakaladı. Hırsızı yere yatırarak etkisiz hale getiren genç, mahalleliden polisi aramasını istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alarak karakola götürdüğünde suç makinesi olduğu öğrenildi. Ömer S. isimli 32 yaşındaki adamın daha önce çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve farklı bir hırsızlık suçundan da aranması olduğu tespit edildi. Suç makinesi emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, hırsız ile Çakal arasında yaşanan kovalamaca anı saniye saniye kameraya yansıdı.

"Bu adam hırsız, polisi arayın"

Televizyon hırsızını yakalayan mahalle sakini Muhammet Çakal, "Hava almak için kapının önüne çıktım. Birisi dikkatimi çekti, birkaç adım yürüdükten sonra geri dönerek binaya girdi. Şahıstan şüphelendim, hareketlerinden binadan olmadığını anladım. Yaklaşık 10 dakika kadar çıkmasını bekledim. Elinde televizyonla çıktı ve bende arkasından 'Dur, dur' diyerek bağırdım. Benim sesimi duyunca ise daha hızlı koşmaya başladı. Ben peşinden gitmeye başlayınca ise televizyonu elinden bırakarak koşmaya başladı. İki sokak aşağıda hırsızı yakaladım, kısa süreli bir arbede yaşandı. Daha sonra etraftakiler 'Ne oluyor' diye sorduğunda 'Bu adam hırsız, polisi arayın' dedim. Daha sonra polisler geldi ve şahsı teslim ettik. Bu sırada videoya almak geldi aklıma, sosyal medyada sürekli görüyordum. Zaten olumsuz bir durum yoksa silerim diye düşündüm. Hislerime güvendim ve doğruda çıktı" diyerek yaşananları anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, istanbul, Politika, Güvenlik, Esenyurt, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Televizyon Hırsızı Genç Tarafından Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Seda Sayan’ın mal varlığı dudak uçuklattı Kira geliri olay oldu Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi

10:20
Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı
Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı
10:10
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
10:03
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
09:44
Hamas’tan İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına ilk tepki
Hamas'tan İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
14:55
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
14:53
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
14:52
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda
Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
14:26
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
14:01
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
13:54
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 10:51:30. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Televizyon Hırsızı Genç Tarafından Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.