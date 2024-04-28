Esenyurt'ta Tıra Arkadan Çarpan Araç Nedeniyle Yoğun Trafik - Son Dakika
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Esenyurt'ta Tıra Arkadan Çarpan Araç Nedeniyle Yoğun Trafik

Esenyurt\'ta Tıra Arkadan Çarpan Araç Nedeniyle Yoğun Trafik

Esenyurt'ta E-5 karayolu Edirne istikameti yan yolunda meydana gelen kazada, bir araç tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır refüje çıkarken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kaza sonrası tır vinç yardımıyla yola indirildi ve yan yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

28.04.2024 18:25
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Esenyurt'ta E-5 karayolu Edirne istikameti yan yol üzerinde seyreden tıra arkadan araç çarptı. Tır çarpmanın etkisiyle refüje çıkarken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik meydana geldi.

Kaza, saat 14.00 sularında Esenyurt Haramidere yolu mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, E-5 yan yol üzerinde Serkan N. kontrolündeki endüstri makineleri taşıyan 59 ZN 761 plakalı tıra arkadan bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan N. kontrolündeki tır, refüje çıktı. İddiaya göre arkadan çarpan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Yaşanan kaza sonrası polis, yan yol girişini trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde yoğun trafik yaşandı. Refüje çıkan tır, vinç yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda yola indirildi. Çalışmanın ardından polis ekipleriş, yan yolu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Tıra Arkadan Çarpan Araç Nedeniyle Yoğun Trafik - Son Dakika

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