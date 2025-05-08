Ortalık fena karıştı! Akan trafikte yerde yuvarlandılar - Son Dakika
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Ortalık fena karıştı! Akan trafikte yerde yuvarlandılar

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İstanbul Esenyurt'ta yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada ortalık karıştı. Akan trafiğe aldırmayan sürücüler yumruk yumruğa kavga ederken, diğer araçlar tarafından ezilmekten ise kıl payı kurtuldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

08.05.2025 12:10
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Dün akşam saatlerinde Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda yaşanan olayda yol verme nedeniyle sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda araçlarından inen sürücüler yumruk yumruğa birbirine girdi.

AKAN TRAFİKTE YERLERDE YUVARLANDILAR

Akan trafiğe aldırmayan sürücüler yerde yuvarlanırken, diğer araçların altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. Yaşanan o kavga anları ise yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Ortalık fena karıştı! Akan trafikte yerde yuvarlandılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ortalık fena karıştı! Akan trafikte yerde yuvarlandılar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User:
    yine kurye rezaletimi 5 1 Yanıtla
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