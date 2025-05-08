Dün akşam saatlerinde Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda yaşanan olayda yol verme nedeniyle sürücüler arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda araçlarından inen sürücüler yumruk yumruğa birbirine girdi.
Akan trafiğe aldırmayan sürücüler yerde yuvarlanırken, diğer araçların altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. Yaşanan o kavga anları ise yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ortalık fena karıştı! Akan trafikte yerde yuvarlandılar - Son Dakika
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