Esenyurt\'ta Trafik Magandası Nefret Saçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir trafik magandası, yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletliye önce küfür etti, ardından ise saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle motosiklet ve araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Aracından inerek motosikletin önünü kesen trafik magandası, küfür ve tehditler savurmaya başladı. Motosikletlinin o anları kamerayla kayıt altına alması üzerine daha da öfkelenen araç sürücüsü, motosikletliye tokat attı.

Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL