Sokak ortasında değişik hareketler yapan şahsa meydan dayağı

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İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı. Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında bir anda değişik hareketler yapmaya başladı.

ÇEVREYE ZARAR VEREN ŞAHSA MEYDAN DAYAĞI

Şahıs önce bağırdı daha sonra elinde ki sopa ile cadde üzerinde bulunan araçlara zarar vererek vatandaşların üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların tüm uyarılarına rağmen durmayan şahıs, mahalleli tarafından saldırıya uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Bir anda onlarca kişinin saldırısına uğrayan şahıs darp edildikten sonra polise teslim edildi. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.