Sokak ortasında değişik hareketler yapan şahsa meydan dayağı - Son Dakika
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Sokak ortasında değişik hareketler yapan şahsa meydan dayağı

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Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında elindeki sopayla çevreye zarar vermeye başladı. Vatandaşların uyarılarına aldırmadan değişik hareketler yapmaya devam eden şahıs, mahalleli tarafından darbedildi.

17.01.2025 09:45
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İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı. Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında bir anda değişik hareketler yapmaya başladı.

ÇEVREYE ZARAR VEREN ŞAHSA MEYDAN DAYAĞI

Şahıs önce bağırdı daha sonra elinde ki sopa ile cadde üzerinde bulunan araçlara zarar vererek vatandaşların üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların tüm uyarılarına rağmen durmayan şahıs, mahalleli tarafından saldırıya uğradı.

O ANLAR KAMERADA

Bir anda onlarca kişinin saldırısına uğrayan şahıs darp edildikten sonra polise teslim edildi. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sokak ortasında değişik hareketler yapan şahsa meydan dayağı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Esenyurt, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında değişik hareketler yapan şahsa meydan dayağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ahmed Mehmed:
    Ülkemin güzel insanları, yumurtaya bile duyarlılık gösteriyorlar 49 1 Yanıtla
  • Bekir Boylu:
    vay amg 24 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    muhtemelen maddenin etkisi 15 0 Yanıtla
  • Cumhur Onur Lale:
    En çok ordaki yumurtalar kırılsaydı üzülürdüm. 11 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    dikkat edin olayın başında elinde taş ile kafasına vuran bi cocuk var vuruyor ve kenariya heyecanla övünerek geçiyor işte gelecekteki suç makinası çunkü vurdu ve o heyecanı yasadı 9 0 Yanıtla
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