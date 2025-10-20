Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
20.10.2025 10:49
Dron destekli operasyonda Esenyurt'ta 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı, 1'i tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapılan dron destekli uygulamada, kamyonetten uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Araçta, şüphelilerin üzerinde ve sokakta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir kamyonetten uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında dron destekli alan taraması yapıldı. Taramada sokak üzerinde şüpheli bir kamyonet tespit edildi. Ardından harekete geçen ekipler araca yakın bekleyen Y.E.Y. (27) ve U.Ç. (28) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara yapılan üst aramasında Y.E.Y.'nin üzerinden 48 gram bonzai, 1 cep telefonu bulundu. Kamyonette yapılan aramalarda ise 114 gram bonzai ve 22 bin lira ele geçirildi. Ayrıca sokak üzerinde yapılan detaylı araştırmalarda 283 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Kamyonet otoparka çekildi. Gözaltına alınan U.Ç. isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakılırken, Y.E.Y. isimli şahıs 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Güvenlik, Esenyurt, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:03
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
