Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
10.06.2026 12:28
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İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 3 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Operasyonda polisleri karşısında gören bir şüpheli, uyuşturucu maddeleri yere attı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında 1 Haziran'da Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde metruk bir binadan çıkan şahısları takibe aldı. Dron destekli yapılan takip sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Polisleri gören F.A. (38) isimli şahsın yere bazı maddeler attığının belirlenmesi üzerinde 2,3 gram emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A. 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adliyeye sevk edilirken, ifadeleri alınan diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. F.A. da adliyede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika

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