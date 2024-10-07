Esenyurt'ta Yabancı Gruplar Arasında Kavga

3.Sayfa

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir grubun, alacak verecek tartışmasında ortalık karıştı. Polislere mukavemet eden şahıslar, havaya açılan ateş sonrasında ayrıldı. Sokak ortasında dakikalarca yumruk yumruğa kavga eden şahıslar o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Dakikalarca devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahıslara müdahale etmek istese de mukavemet edilmesi üzerine havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL