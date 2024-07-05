Esenyurt'ta yaşlı kadın çocuklara bıçak çekti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta yaşlı kadın çocuklara bıçak çekti

Esenyurt ilçesinde oyun oynayan çocuklara sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle bıçak çeken yaşlı kadın, mahallenin kabusu oldu. Kadının elinde bıçakla komşularla kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

05.07.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt ilçesinde oyun oynayan çocuklara sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle bıçak çeken yaşlı kadın, mahallenin kabusu oldu. Kadının elinde bıçakla komşularla kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Fatih Mahallesi'nde apartman dairesine yalnız yaşayan Nuriye K. isimli yaşlı kadın, mahalleli çocukların adeta kabusu oldu. Oyun seslerinden rahatsız olduğu iddia edilen yaşlı kadın, bıçak çekerek çocukların üzerine yürüdü. Sokakta oynayan çocukların üzerine sıcak çorba ve su döktüğü iddia edilen yaşlı kadın, aileleri canından bezdirdi.

Dün akşam ise apartmanda bir daireye misafirliğe gelen çocukların sesinden rahatsız olan kadın, yine bıçağını alarak üzerlerine yürüdü. Çocukların ailelerinin tepki göstermesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Elinde bıçağıyla evinin kapısına çıkan kadın, komşularını da tehdit etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Apartman sakini Yasin Yekin, "Karşı komşumuz yaşlı teyze. Çocuklar parka giderken ayakkabılarını giyerken teyze bağırmış çağırmış bıçak çekmiş. Çocuklar 5-7-8 yaşlarında Çocukların üzerine yürümüş. Eşim ve evdeki misafirler teyzeye tepki göstermişler. Teyze genelde böyle şeyler yapıyor. Kimin çocuğu olursa olsun mahallede ses olmasını istemiyor. Hemen hemen her gün benzer şeyler yaşanıyor. Sokakta çocukların oynamasına izin vermiyor. Çocukların psikolojisini bozuyor. Çorba döküyor, su döküyor, taş atıyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini Müjdat Çelebi ise, "Genelde sürekli oluyor. Psikolojik rahatsızlığı var. Sürekli sağa sola saldırıyor. Sokakta çocukları oynatmıyor. Kimseye huzur vermiyor, defalarca polis çağırdık. Geliyor yaşlı diye bir şey yapmıyor. Çoluğumuz çocuğumuz var sürekli elinde bıçak sağa sola saldırıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yaşlı kadın çocuklara bıçak çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 13:44:43. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta yaşlı kadın çocuklara bıçak çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement