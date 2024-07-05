Esenyurt'ta yaşlı kadın çocuklara bıçak çekti

3.Sayfa

Esenyurt ilçesinde oyun oynayan çocuklara sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle bıçak çeken yaşlı kadın, mahallenin kabusu oldu. Kadının elinde bıçakla komşularla kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Fatih Mahallesi'nde apartman dairesine yalnız yaşayan Nuriye K. isimli yaşlı kadın, mahalleli çocukların adeta kabusu oldu. Oyun seslerinden rahatsız olduğu iddia edilen yaşlı kadın, bıçak çekerek çocukların üzerine yürüdü. Sokakta oynayan çocukların üzerine sıcak çorba ve su döktüğü iddia edilen yaşlı kadın, aileleri canından bezdirdi.

Dün akşam ise apartmanda bir daireye misafirliğe gelen çocukların sesinden rahatsız olan kadın, yine bıçağını alarak üzerlerine yürüdü. Çocukların ailelerinin tepki göstermesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Elinde bıçağıyla evinin kapısına çıkan kadın, komşularını da tehdit etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Apartman sakini Yasin Yekin, "Karşı komşumuz yaşlı teyze. Çocuklar parka giderken ayakkabılarını giyerken teyze bağırmış çağırmış bıçak çekmiş. Çocuklar 5-7-8 yaşlarında Çocukların üzerine yürümüş. Eşim ve evdeki misafirler teyzeye tepki göstermişler. Teyze genelde böyle şeyler yapıyor. Kimin çocuğu olursa olsun mahallede ses olmasını istemiyor. Hemen hemen her gün benzer şeyler yaşanıyor. Sokakta çocukların oynamasına izin vermiyor. Çocukların psikolojisini bozuyor. Çorba döküyor, su döküyor, taş atıyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini Müjdat Çelebi ise, "Genelde sürekli oluyor. Psikolojik rahatsızlığı var. Sürekli sağa sola saldırıyor. Sokakta çocukları oynatmıyor. Kimseye huzur vermiyor, defalarca polis çağırdık. Geliyor yaşlı diye bir şey yapmıyor. Çoluğumuz çocuğumuz var sürekli elinde bıçak sağa sola saldırıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL