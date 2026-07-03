Esenyurt'taki Cinayet Şüphelileri Edirne'de Yakalandı

Esenyurt'ta aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan Şehmus Mert Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Haziran Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gelmiş, Şehmus Mert Korkmaz, evinden çıktığı sırada kendisine pusu kuran V.S. ve H.B. isimli şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Şehmus Mert Korkmaz araca binmek üzereyken silahlı saldırıya uğramış, saldırganlar ise düzenledikleri olay yerinden yaya olarak kaçarak uzaklaşmıştı Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Sınırdan kaçmak isterken yakalandılar

Öte yandan cinayetin firari 2 zanlısı V.S. ve H.B. yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak için bir tırın dorsesinde gizlenerek Edirne'ye geldi. Sınır kapısındaki kontroller esnasında, saklandıkları tırın dorsesinden inerek kaçmaya başlayan şüpheliler, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilere yapılan kimlik ve güvenlik sorgusunda, "Kasten Öldürme" suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL