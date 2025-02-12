Eşi Tarafından Boğularak Öldürülen Sibel Güler\'in Cenazesi Morgda

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Esenyurt'ta eşi tarafından boğularak öldürülen Sibel Güler'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yaşandı. Aile apartmanında yaşayan Sercan Güler(37) ve eşi Sibel Güler (33) sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan Güler eşini yatakta boğarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sibel G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öfkeli koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sercan Güler'in ilk ifadesinde eşini boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Çiftin 3 çocuğu olduğu, olay sırasında ise aynı apartmanda bulunan akrabalarında oldukları öğrenildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, cinayetin işlendiği evde inceleme başlattı. Apartman önünde biriken kadının yakınları, eve girmek isteyince polis ekipleri tarafından engellendi. Bu sırada polis ekipleri ve kalabalık arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Sibel Güler'in cenazesi, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL