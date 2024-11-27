Eşi Tarafından Öldürülen Filiz Aras'ın Cenazesi Alındı - Son Dakika
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Eşi Tarafından Öldürülen Filiz Aras'ın Cenazesi Alındı

Esenyurt'ta eşi tarafından boğularak öldürülen Filiz Aras'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

27.11.2024 23:50
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Eşi tarafından boğularak öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta eşi tarafından boğularak öldürülen Filiz Aras'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Esenyurt'ta 29 yaşındaki Sadık Aras sabaha karşı eşi Filiz Aras ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Sadık Aras eşinin boğazını sıkarak boğdu. Eşinin hareketsiz bir şekilde yere düştüğünü gören zanlı, polis ekiplerini arayarak karısını öldürdüğünü bildirdi. Bu sırada eşinin ailesine de arayan Aras, kızlarını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde yaptığı ilk incelemenin ardından talihsiz kadının cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından Filiz Aras'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

"Kardeşim çalışıyor ona bakıyordu"

Sadık Aras'ın bir süredir işsiz olduğunu ve kardeşinin kazandığı parayla geçimlerini sürdürdüklerini belirten Filiz Aras'ın ağabeyi Ercan Özdemir, "Sedat Aras gece saat 03.00 sıralarında bizi aradı. Bana kız kardeşimle tartıştığını ve onu boğarak öldürdüğünü söyledi. Daha önce bildiğimiz bir kavgaları yoktu. 2 aydır çalışmıyordu. Senetle araç almıştı. Onunla dolaşıyordu. Kız kardeşim çalışıyordu ona bakıyordu. Aracın taksidi vardı. 15 yıllık evlilerdi ama çocukları olmuyordu. Kız kardeşim onu yine bırakmadı sadece mutlu bir yuva istiyordu. Dün gece de yalan söylüyor ama cinnet geçirmiş sonrasında bu olay olmuş. Bu katillere idam istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşi Tarafından Öldürülen Filiz Aras'ın Cenazesi Alındı - Son Dakika

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