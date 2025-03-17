Eşi Tarafından Öldürülen İş Adamı Defnedildi

Eşi tarafından öldürülen iş adamı defnedildi

4 yaşındaki çocuk, babasının tabutu başında gözyaşı döktü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen iş adamı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Şüpheli kadın tutuklanırken, kızları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 yaşındaki oğlu Emir, babasının tabutunu tutarak gözyaşı döktü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. Oto galerici Muhammet Nurullah Çetinkaya ile eşi Süheyla Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kadın, eşini yine eşine ait tabancayla vurdu. Göğsüne isabet eden iki kurşunla yere yığılan adam ağır yaralanırken, eşi 112 Acil Servis Merkezini arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 4 çocuk babası Nurullah Çetinkaya, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süheyla Ç. ve çocukları Sena Ç. ile Gamze Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Süheyla Ç.'nin ifadesinde, "Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım" dediği öğrenildi. Süheyla Ç. ve kızları sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Süheyla Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kızları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözyaşları arasında defnedildi

Öldürülen Nurullah Çetinkaya'nın cenazesi, Turgutalp Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında defnedildi. 4 yaşındaki oğlu Emir, babasının tabutunu tutarak gözyaşı döktü.