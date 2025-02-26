Eşine Tartışırken Otomobil Çarptı

3.Sayfa

Eşi ile tartışıp aracından inen ve otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan doktor hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta E-5'te eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı inen ve arabanın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk doktoru hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde yaşanmıştı. Eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden doktor Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekip, otomobilden inmişti. Sakinleştikten sonra arabaya yürüdüğü sırada arkadan gelen aracın çarpmasıyla ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk doktoru Kılınçlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün hayatını kaybetti.