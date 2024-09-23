Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti

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İstanbul'da toplu taşımalarda şoförlere yönelik saldırı girişimlerine bir yenisi eklendi. Sultanbeyli-Kartal otobüsünde, şoför kapalı bir yol nedeniyle alternatif bir rota izleyince bir yolcu öfkelendi ve saldırıda bulunmaya çalıştı. Şoför, yolun kapalı olduğunu belirterek yolcuları indirme noktasına yakın bir yerde bırakabileceğini açıkladı.

"BIÇAKLA ŞOFÖRE DOĞRU KOŞTU"

Yanındaki eşine ve bebeğe rağmen, kelebek diye tabir edilen bıçakla otobüs şoförüne doğru koşan saldırgan şahıs, "Seni delik deşik ederim." sözleriyle saldırdı. Otobüsteki diğer yolcuların müdahalesiyle olası bir cinayet önlendi. Saldırgan, yanında bulunan kadının "Gel, tamam ben şikayet edeceğim." demesi üzerine bıçağını beline takıp otobüsten ayrıldı. O anlar, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, izleyenlerden büyük bir tepki topladı.