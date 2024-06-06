Eşini darp ettiği iddia edilen adamı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler - Son Dakika
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Eşini darp ettiği iddia edilen adamı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki bir kadın, defalarca darp edildiğini iddia ederek gençlerden yardım istedi. Bu durumu öğrenen 4 genç, kadının eşini feci şekilde darp edip o anları cep telefonu ile kaydetti. Darp videosu üzerine polis ekipleri harekete geçerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Darp edilen adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

06.06.2024 01:03
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Eşini darp ettiği iddia edilen adamı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

Darp edildiğini iddia edip gençlerden yardım isteyince kocası hastanelik oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca darp edildiğini iddia eden kadın durumu mahalledeki gençlere söyledi. Karısını döven adamı kuytu yere götüren 4 genç, şahsı feci şekilde darp ederek o anları cep telefonu ile kayda aldı. Olaya ilişkin 4 genç gözaltına alınırken, darp edilen şahsın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, Derince ilçesinde yaşayan R.A., eşi B.B.K'den şiddet görmesi sebebiyle boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinden şiddet görmeye devam eden kadın, durumu mahalledeki gençlere söyleyerek yardım istedi. Olayı öğrenen F.Ç., O.A.,B.A. ve E.Y. isimli 4 genç, eşini döven B.B.K'yi 3 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan Şirintepe Viyadük altına götürerek feci şekilde darp etti. Ayrıca gençler o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Darp videosu üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

B.B.K'nin kaburga kemiklerinin kırık olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini darp ettiği iddia edilen adamı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler - Son Dakika

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