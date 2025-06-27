Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet
27.06.2025 17:07
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Gafer Bozdemir, boşanma aşamasındaki eşini metroda vurarak öldürdü, müebbet hapis cezası aldı.

ANKARA'da elektronik kelepçeliyken, boşanma aşamasındaki eşi Döne Bozdemir'i (44) takip edip, metro istasyonunda tabancayla vurarak öldüren Gafer Bozdemir'e (47), 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulanmadı.

Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik kelepçe ve uzaklaştırma tedbiri uygulanan Gafer Bozdemir, boşanma davası açan Döne Bozdemir'i geçen yıl 14 Eylül'de takip etti. Gafer Bozdemir, Çankaya ilçesi Sıhhiye metro istasyonunun çıkışında merdivenlerde ruhsatsız tabancayla eşine ateş etti. Sırtından vurulan Döne Bozdemir, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gafer Bozdemir ise tutuklandı.

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık, hakim karşısına çıktı. Döne Bozdemir'in ailesinin avukatı Çisel Demirkan, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz. Sanık, üzerine atılı suçları işlemiştir. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen maktulü takip ederek suçu işlemiştir. Tasarlamak söz konusudur. Bunları da göz önüne alarak indirimsiz şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Son sözü sorulan sanık Gafer Bozdemir ise "Eşim çalışmak istedi, çalışmasını gerektirir bir durum yoktu; evini, arabasını almıştım. 'Çalışma' dedim, 'Ben çalışacağım' dedi. Yine 2020'de oğlum askerden geldiğinde, 'Bu evlilik bitti, babana katlanamıyorum' diye sözler söyledi. Boşanmayı planladığını düşünüyorum. Ben asla onu takip etmedim. Öncesinde tren istasyonunda bir erkekle görmüştüm; bu durumu ispatlamak için telefonla çektim. Durup konuşmak istedim, bana hakaret etti. Benim niyetim öldürmek değildi. Korkar da durur diye düşünerek duvar dibine bir el ateş ettim. Vurulduğunu anlayınca şoka girdim. Silahı kendime doğrulttum, kendimi vurmaya çalıştım; ama silah ateş almadı. Çok pişmanım" diye konuştu.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gafer Bozdemir'e 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis ve 3 bin TL para cezası verdi. Verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika

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