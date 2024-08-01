Eski Bakan Şener'in oğlunun öldürdüğü anneannesi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Bakan Şener'in oğlunun öldürdüğü anneannesi son yolcuğuna uğurlandı

Ankara'da eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay sonrası yakalanan saldırgan torun ise akıl hastanesine sevk edildi.

01.08.2024 19:49
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Eski Bakan Şener'in oğlunun öldürdüğü anneannesi son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da eski Bakan ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in silahla öldürdüğü anneannesi Leyla Çetiner, Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çankaya'da dün akşam meydana gelen olayda, dönemin eski Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Abdüllatif Şener'in psikolojik problemleri olan oğlu Bedirhan Şener, tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner'i, babasına ait tabanca ile öldürdü. Hayatını kaybeden Çetiner için Karşıyaka Mezarlığında yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çetiner'in cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze töreninde Şener ailesinin yanı sıra, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Taner Yıldız ve Lütfi Elvan, eski Anayasa Başkanı Haşim Kılıç ile Çetiner'in akrabaları ile yakınları yer aldı.

Yakalanan saldırgan torun ise çıkarıldığı mahkemece akıl hastanesine sevk edildi. Şener'in burada 3 hafta boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Bakan Şener'in oğlunun öldürdüğü anneannesi son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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