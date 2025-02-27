Eski Bakanın Oğluna Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski Bakanın Oğluna Müebbet Hapis Cezası

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

27.02.2025 21:59
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Anneannesi Leyla Çetiner'i (80) silahla öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener (42) hakkında, 'nitelikli kasten öldürme' ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet hapis ile 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, annesi Berrin Şener ve avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaayı tekrarladı.

Sanık avukatı Hacettepe Üniversitesi Ruhsat Sağlığı ve Ana Bilim dalından detaylı şekilde adli tıp rapor alınması gerektiğini savunarak, olay günü müvekkilinin bilinçsiz şekilde hareket ettiğini ifade etti. Mahkeme bu talebi oy birliğiyle reddetti.

Söz verilen sanık Şener ise mütalaaya karşı, "Anneannem dünyada en sevdiğim kişilerden birisidir. Anneannemi kasten öldürmedim, anneme de teşebbüste bulunmadım. Beraatimi ve tahliyemi isterim" beyanında bulundu.

Sanık ve avukat beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Şener hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet verirken takdir indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına düşürdü. Şener'in annesine karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar veren mahkeme Şener'e 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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