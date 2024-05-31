Eski baldızını ağır yaralayıp sevgilisini de öldüren eski enişte tutuklandı - Son Dakika
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Eski baldızını ağır yaralayıp sevgilisini de öldüren eski enişte tutuklandı

Adana'da eski baldızını ağır yaralayıp sevgilisini de öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin çocuklarının gözü önünde cinayeti işlediği ortaya çıkarken ifadesinde, 'Çocuklarım vardı yetim kaldılar, Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım' dedi.

31.05.2024 20:51
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Cinayeti çocuklarının gözü önünde işlemiş

Eski baldızını ağır yaralayıp sevgilisini de öldüren eski enişte tutuklandı

ADANA - Adana'da eski baldızını ağır yaralayıp sevgilisini de öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin çocuklarının gözü önünde cinayeti işlediği ortaya çıkarken ifadesinde, "Çocuklarım vardı yetim kaldılar, Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi.

Olay, 29 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Kebude (37), iki çocuğuyla birlikte evine çıkarken teyzeleri Deniz Tuncel ile karşılaştı. Karşılaşma sonrası iki tarafta birbirini görmezden gelerek ilerledi, Murat Kebude çocuklarıyla evine çıktı.

"Çocuklarının önünde teyzelerini ağır yaralarken sevgilisini de öldürdü"

Bir süre sonra Deniz Tuncel'in sevgilisi Şahan Uğurlu (30), Murat Kebude'nin evine geldi. Şahan Uğurlu, "Benim sevgilimle ileri geri konuşmuşsun" diyerek tartışma başlattı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat Kebude çocukları gözü önünde av tüfeği ile Şahan Uğurlu'ya ateş açtı. Uğurlu göğsünden ve ayağından vurularak yere yığıldı. Çocuklarını alıp evden çıkarken teyzeleri Deniz Tuncel'i de görünce ona da ateş açıp göğsünden yaraladı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırılırken Şahan Uğurlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz Tuncel'in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

"Çocuklarını da alıp babasına gitti orda da yakalandı"

Ardından Murat Kebude, çocuklarıyla birlikte aracına binerek babasının Sarıçam İlçesine bağlı Büyük Baklalı Mahallesi'nde evine gitti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Kebude'nin babasının evine gittiği belirledi. Ekipler söz konusu eve giderek Murat Kebude'yi yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde Murat Kebude," Çocuklarım vardı yetim kaldılar, Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Murat Kebude ve Sevil Tuncel çifti 2023 yılının Aralık ayında anlaşamadıkları için boşandığı öğrenildi.

Habere arşiv görüntü eklenmiştir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski baldızını ağır yaralayıp sevgilisini de öldüren eski enişte tutuklandı - Son Dakika

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