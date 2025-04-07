Eski başbakan Boris Johnson\'ı safari parkında devekuşu ısırdı

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, ailesiyle çıktığı safari parkı gezisinde beklenmedik bir olayla karşılaştı. Johnson, arabasının camından bir devekuşunu beslemeye çalışırken hayvan aniden uzanıp onu ısırdı.

Eşi Carrie Johnson'ın kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı videoda, Boris Johnson'un devekuşu yaklaşırken tedirgin olduğu görülüyor. Dört yaşındaki oğulları Wilfred, babasını kuşu beslemeye teşvik ederken, devekuşu aniden arabanın açık camından içeri uzanıyor ve Johnson'un elini ısırıyor.

Beklenmedik saldırı karşısında Johnson "Aman! Lanet olsun!" diye bağırarak geri çekiliyor. Bu tepki küçük oğlunu kahkahalara boğarken, Carrie Johnson da anı "Paylaşmayacak kadar komik değil" notuyla Instagram'da yayınladı.

Şu anda ABD'nin Teksas eyaletinde tatil yapan aile, bölgedeki bir safari parkını ziyaret ediyordu. Video kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve takipçiler Johnson'un telaşlı anına eğlenceli yorumlar yaptı.

Johnson, siyasi kariyeri boyunca da benzer komik ve tuhaf anlarıyla tanınıyor. 2012 Londra Olimpiyatları sırasında bir zipline'da asılı kalması, Japonya ziyaretinde rugby oynarken bir çocuğu devirmesi gibi olaylar Boris Johnson'u İngiliz siyasetinin en renkli isimlerinden biri yapmıştı.