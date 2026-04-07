Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in rüşvetten aldığı taşınmazları sevgilisinin üzerine yaptığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in rüşvetten aldığı taşınmazları sevgilisinin üzerine yaptığı iddia edildi

07.04.2026 08:56  Güncelleme: 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in usulsüz emsal artışı ile elde ettiği daire ve dükkanı sevgilisinin üzerine yaptığı iddia edildi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren bir tanık, Erdem'in rüşvet olarak aldığı gayrimenkulleri Zeynep Terzioğlu'nun üzerine geçirdiğini öne sürdü.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in rüşvetten aldığı ev ve dükkanı sevgilisinin üzerine yaptığı ortaya çıktı. İlk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşanan Turgay Erdem, eşinden boşandıktan bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile ikinci kez dünya evine girmişti. Bursa'da yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade veren Emin Adanur, Turgay Erdem ile Zeynep Terzioğlu'nun evlenmeden önce uzunca bir süre sevgili olduğunu iddia etti. Bu dönemde Erdem'in Bakgör Yapı isimli firmasının Balat Mahallesi'nde yapılan bir projesi için usulsüz emsal artışı yaptırdığı belirlendi. Adanur, firmanın bu artış karşısında Belediye Başkanı Erdem'e bir adet daire ve bir dükkanı rüşvet olarak verdiğini ileri sürdü. Adanur, Erdem'in rüşvet olarak aldığı ev ve dükkanı o dönem sevgilisi olan Zeynep Terzioğlu'nun üzerine yaptığını öne sürdü. Adanur, bu durumu daha sonra tapudan öğrendiğini söyledi. O dönem Nilüfer Belediyesi'ne ait bir kütüphanede memur olarak çalışan Terzioğlu ile iletişime geçtiğini ifade eden Adanur, "Sen memursun. Ekonomik olarak her şeyin belli. Bir memur olarak Balat Mahallesi'nde bir dükkan ve bir daireyi üzerine alman manyaklık" dediğini belirtti. Adanur'un bu sözleri üzerine panikleyen Terzioğlu'nun, "Araştırırlarsa çıkar mı?" diye sorduğunu aktardı. Adanur, bunun tapu kayıtlarından çıkacağımı söylemesi üzerine Terzioğlu'nun söz konusu iki tapuyu başka şahısların üzerine devrettiğini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilk eşi Serpil Erdem'den 2021 yılında boşandı. Erdem, ilk eşinden ayrılmasından bir hafta sonra Zeynep Terzioğlu ile Mudanya Montanie Otel'de düzenlenen törenle evlendi. Turgay Erdem'in ilk eşinden 1 kızı olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turgay Erdem, 3. Sayfa, Bursa, Emlak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 09:11:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.