Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Güner evinin balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Güner evinin balkondan düşerek hayatını kaybetti

Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güner'in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

23.05.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Güner evinin balkondan düşerek hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Bir önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan Kiraz Gülsün Bor Güner (50), sabah saatlerinde Mutlukent Mahallesi Angora Evleri Sevdalı Patika Sokak'ta bulunan 12. kattaki evinin balkonundan düştü. Güner'in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri, Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner'in cansız bedeni, ölüm sebebi belirlenmek üzere Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yakınları, vertigo hastası olan Güner'in psikolojik sorunları bulunduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kiraz Gülsün Bor Güner kimdir?

Evli ve bir çocuk annesi olan Kiraz Gülsün Bor Güner, Dünya Bankası'nda kısa dönemli danışman olarak çalıştı. 2003 yılında Türkiye'ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü İç Borç Yönetimi Dairesinde şube müdürü ve 2010 yılında Washington Büyükelçiliğine ekonomi müşaviri olarak atanan Güner, 3 yıl görev yaptı. 2014 yılında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan ve 10 yıl görev yapan Güner, 31 Mart yerel seçimlerinde görevinden istifa ederek Çankaya Belediye Başkanı aday adaylığını açıkladı ancak aday gösterilmedi.

Kaynak: İHA

İnceleme, Çankaya, Ankara, Bor, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Güner evinin balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı... O anlar kamerada
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:26:55. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Güner evinin balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement