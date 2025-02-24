Eski CHP'li Yurter Özcan Dolandırıcılık İle Suçlandı - Son Dakika
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Eski CHP'li Yurter Özcan Dolandırıcılık İle Suçlandı

Yurter Özcan, eski ortağı tarafından 2 milyon dolarlık dolandırıcılık iddialarıyla mahkemeye verildi.

24.02.2025 14:58
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilen eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın adı dolandırıcılık iddialarına karıştı. Özcan hakkında eski ortağı tarafından sözleşme ihlali ve evrakta sahtecilik iddialarıyla 2 milyon dolarlık dolandırıcılık davası açıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirileri sonrası partiden ihraç edilen CHP eski ABD Temsilcisi Yurter Özcan, bu kez de dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Türk iş insanı Cem Özcan, iş ortağı Yurter Özcan hakkında "sözleşme ihlali" ve "evrakta sahtecilik" suçlamalarıyla Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava dilekçesinde Yurter Özcan ve işadamı Cem Özcan'ın Washington Advisory Group, LLC (WAG) adlı danışmanlık şirketinin ortaklarından oldukları, Yurter Özcan'ın Cem Özcan'ın yüzde 40'lık hissesini 1 milyon 50 bin dolar karşılığında satın almayı teklif ettiği ancak belirlenen tarihte ödeminin yapılmadığı anlatıldı.

Dilekçede yer alan bir diğer iddiaya göre ise 2024 Haziran ayında Cem Özcan, Mitsubishi HC Capital America, tarafından Virginia Yüksek Mahkemesi'ne şikayet edildiğini öğrendi. Firma, WAG'nin ekipman alımı için bir finansman anlaşması yaptığını ve Cem Özcan ile Yurter Özcan'ın anlaşma altında imzası bulunduğu belirtildi. Ancak Cem Özcan, böyle bir anlaşmadan haberi olmadığını ve herhangi bir kefalet belgesi imzalamadığını ifade ederek, evrakta sahtecilik yapıldığını öne sürdü.

Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran Cem Özcan, Yurter Özcan'dan, yüzde 40 hissesine karşılık 1 milyon 50 bin; maddi ve manevi zararının karşılanması için de bir milyon olmak üzere toplam 2 milyon 50 bin dolar tazminat talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski CHP'li Yurter Özcan Dolandırıcılık İle Suçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski CHP'li Yurter Özcan Dolandırıcılık İle Suçlandı - Son Dakika
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