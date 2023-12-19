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Eski devlet hastanesindeki korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
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Eski devlet hastanesindeki korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangında mahsur kalan işçiler kurtarılırken depoda patlamalar meydana geldi. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde ki eski devlet hastanesinde çıktı. İşçiler kurtarıldıktan sonra yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Eski devlet hastanesindeki korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı
19.12.2023 - 20:10,
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Eski devlet hastanesindeki korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

ADANA - Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangında mahsur kalan işçiler kurtarılırken depoda patlamalar meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde ki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İşçiler kurtarıldı

Ekipler işçileri kurtarırken depoda patlamaların meydana geldiği öğrenildi.

Yol trafiğe kapatıldı

Hastane önündeki Hacı Ömer Sabancı Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bütün binayı saran yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eski devlet hastanesindeki korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika


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