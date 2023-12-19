Eski devlet hastanesindeki korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı
ADANA - Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangında mahsur kalan işçiler kurtarılırken depoda patlamalar meydana geldi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.
Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde ki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İşçiler kurtarıldı
Ekipler işçileri kurtarırken depoda patlamaların meydana geldiği öğrenildi.
Yol trafiğe kapatıldı
Hastane önündeki Hacı Ömer Sabancı Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bütün binayı saran yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor.
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