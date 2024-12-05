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Eski DLH Müdürü Kaza Kurbanı

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Samsun'da yaşlı çifte çarpan sürücü adliyeye çıkarıldı, Halim Bekiroğlu hayatını kaybetti.

05.12.2024 17:00
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Eski DLH müdürü kazada hayatını kaybetti

Yaşlı çifte çarpan sürücü adliyeye çıkarıldı

SAMSUN - Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı eski DLH Samsun müdürlerinden Halim Bekiroğluhayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralandı. Halim Bekiroğlu son yolculuğuna uğurlanırken, yaşlı çifte çarpan sürücü ise adliyeye çıkarıldı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Ç.idaresindeki 55 ABR 030 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan eski Samsun DLH müdürlerinden Halim Bekiroğlu ve eşi Gülnaz Bekiroğlu'na çarptı. Kazada yaralanan Halim Bekiroğlu ambulansla özel bir hastaneye, eşi Gülnaz Bekiroğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Halim Bekiroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halim Bekiroğlu, Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Halim ve Gülnaz Bekiroğlu'nun, OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun anne-babası olduğu öğrenildi.

Sürücü adliyeye çıkarıldı

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Kahraman Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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