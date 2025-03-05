Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a 6 yıl 8 aya kadar hapis talebi - Son Dakika
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Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a 6 yıl 8 aya kadar hapis talebi

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Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a 6 yıl 8 aya kadar hapis talebi Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

05.03.2025 16:35
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Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a 6 yıl 8 aya kadar hapis talebi

İSTANBUL - Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Uzun'un 6 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Uzun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç içeren beyanlarının olduğu değerlendirilmesi üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Paylaşımının toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu söylediği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Uzun'un emniyetteki ifadesine de yer verildi. Şüphelinin ifadesinde, paylaşımda bahsettiği kişilerin yurt içi ve yurt dışında limanlardan İsrail'e konteynerlerle gönderilen yardım malzemelerini konu ettiğini, bu yükleri gönderen şirketlerin yurt içinde ve yurt dışında şahıs şirketleri olduğunu, bu şirket sahiplerinin kimler olduklarını bilmediğini, Cumhurbaşkanı'nın ithalat ve ihracat iştigalinin bulunmadığını, Cumhurbaşkanı'nı kastetmesinin söz konusu olmadığını paylaşımının toplumun durumunu tespit mahiyetinde bir değerlendirmeden ibaret olduğunu söylediği kaydedildi.

6 yıl 8 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sabri Uzun'un 'Türk milletini alenen aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlarından toplamda 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a 6 yıl 8 aya kadar hapis talebi - Son Dakika

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