Eski eşi tarafından 7 kurşunla öldürülen kadın gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski eşi tarafından 7 kurşunla öldürülen kadın gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı

Depremin ardından Hatay'dan Muğla'ya yerleşen ve 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Hüsne Topal memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk annesi Topal'ın akrabası Nazmi Güler, ablamızı 7 kurşunla öldürdü diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

27.07.2024 22:53
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Eski eşi tarafından 7 kurşunla öldürülen kadın gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı

-Nazmi Güler, "Hep sorun oluyordu, en sonda böyle bir şey başımıza geldi"

HATAY - Depremin ardından Hatay'dan Muğla'ya yerleşen ve 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Hüsne Topal memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk annesi Topal'ın akrabası Nazmi Güler, ablamızı 7 kurşunla öldürdü diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Hatay'da yaşayan ve asrın felaketinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen 39 yaşındaki Hüsne Topal, 3 yıl önce ayrıldığı eşinden olan 2 kızıyla birlikte yaşamını gurbette sürdürmeye devam etti. Topal, geçtiğimiz günlerde Bodrum ilçesi Geriş Mahallesi'nde evinin önüne gelen 3 çocuğunun babası 40 yaşındaki 3 yıl önce boşandığı eşi Hacı Ömer Alçı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eski eşi tarafından sıkılan 7 kurşunla hastaneye kaldırılan Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Boşandığı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Kırıkhan Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Göz yaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan kadının yakınları zor anlar yaşadılar.

"Ablamızı 7 kurşunla öldürdü"

Eski eşi tarafından öldürülen Hüsne Topal'ın akrabası olan Nazmi Güler, "Söylenecek bir şey yok. 3 veya 4 yıl önce boşanmışlardı. Oğlu yüzünden sürekli sorunlar yaşıyorlardı. Ablamızı 7 kurşunla öldürdü. Benim evimin iki sokak aşağısındaydı. Biz sürekli beraberdik. Hep sorun oluyordu, en sonda böyle bir şey başımıza geldi. Söylenecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Muğla, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşi tarafından 7 kurşunla öldürülen kadın gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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